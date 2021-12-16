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В Польше нашли сотни отпечатков лап динозавров

  • 16.12.2021, 21:31
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В Польше нашли сотни отпечатков лап динозавров
Фото: edition.cnn.com

Самый большой след имеет 40 сантиметров в длину.

В Польше обнаружили несколько сотен отпечатков лап динозавров, которые отлично сохранились и принадлежат, как минимум, семи разным видам вымерших животных. Об этом 16 декабря сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что находку в глиняном карьере в Борковице исследовали ученые Польского геологического института. По их словам, следы позволят больше узнать об экосистеме региона 200 миллионов лет назад.

"По следам, которые оставили динозавры, можно узнать их жизнь и привычки… Мы идентифицировали следы динозавров, которые бегали, плавали, отдыхали и сидели", – рассказал геолог Гжегож Недзвендский.

Самый большой след имеет 40 сантиметров в длину. Ученые предполагают, что его оставил хищник.

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