В Польше нашли сотни отпечатков лап динозавров 16.12.2021, 21:31

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Фото: edition.cnn.com

Самый большой след имеет 40 сантиметров в длину.

В Польше обнаружили несколько сотен отпечатков лап динозавров, которые отлично сохранились и принадлежат, как минимум, семи разным видам вымерших животных. Об этом 16 декабря сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что находку в глиняном карьере в Борковице исследовали ученые Польского геологического института. По их словам, следы позволят больше узнать об экосистеме региона 200 миллионов лет назад.

"По следам, которые оставили динозавры, можно узнать их жизнь и привычки… Мы идентифицировали следы динозавров, которые бегали, плавали, отдыхали и сидели", – рассказал геолог Гжегож Недзвендский.

Самый большой след имеет 40 сантиметров в длину. Ученые предполагают, что его оставил хищник.

Geologists uncovered hundreds of well-preserved dinosaur footprints in Poland, which they say will give an insight into a complex ecosystem around 200 million years ago https://t.co/FvCuI3p1Sf pic.twitter.com/bosWWhiQRG — Reuters (@Reuters) December 15, 2021

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