29-летний белорус запустил стартап, который оценили в миллиард долларов 8 17.12.2021, 14:30

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Юрий Якубчик

Успеху приложения помогла пандемия в США.

Историю успеха 29-летнего белоруса Юрия Якубчика опубликовал сегодня русский Forbes. Предприниматель живет в США и в прошлом году создал платформу Elemy, которая помогает детям с расстройствами аутистического спектра дистанционно получать терапию. Проект оказался очень успешным: компания привлекла миллионные инвестиции и недавно стала «единорогом», сообщает onliner.by.

Для начала объясним, кто такие «единороги» в бизнесе и почему это круто. Таким термином обозначают стартапы, чья стоимость по оценкам превышает $1 млрд. Всего в мире, по данным на лето 2021 года, насчитывалось около 700 «единорогов». Составить компанию таким мегауспешным стартапам, как, например, SpaceX (капитализация — $74 млрд), очень престижно. А в возрасте 29 лет возглавить «единорога» — тем более круто.

Что известно про Юрия Якубчика? Forbes пишет, что предприниматель родился в Беларуси, но в 7 лет уехал с семьей в Канаду. Родители ехали туда «за лучшей жизнью для своего ребенка».

— Родители работали в медицине: мама — гинекологом, отец был профессором микробиологии. За рубежом они могли получать в разы больше денег, чем в Беларуси, — объяснил Юрий журналистам.

В Канаде отец предпринимателя стал детским инфекционистом, а затем перевез семью в США. Окончив школу, Юрий поступил в университет Джонcа Хопкинса — и там задумался об идеях для собственного бизнеса. Вместе с партнерами он запускал в США мобильный оператор Wing, строил сеть бутик-отелей Life House, а в прошлом году создал создал платформу Elemy в сфере медицинских технологий.

Время было выбрано удачное: весной 2020 года из-за пандемии в США закрылись многие клиники, где лечат людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Тысячи детей остались без доступа к терапии. Платформа белоруса позволила семьям найти удаленные занятия для своих детей.

Вложил в свой стартап Якубчик около $1,6 млн, который заработал на предыдущих проектах. А в этом году компания привлекла дополнительно сотни миллионов долларов инвестиций.

По итогам последнего инвестиционного раунда, стартап Elemy получил оценку в $1,15 млрд и стал «единорогом». Сейчас компания работает в 13 штатах США. В ближайшие годы Юрий Якубчик планирует расширить спектр услуг (помогать пациентам с синдромом Дауна, болезнью Крона и Альцгеймера), нанять более 2 тысяч специалистов и выйти на выручку $100 млн в год.

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