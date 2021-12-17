В минском метро открыли еще один пункт вакцинации 17.12.2021, 15:57

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Можно сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Новый пункт вакцинации открылся в подземном переходе станции «Могилевская» в Минске. Здесь сотрудники минской городской клинической поликлиники № 39 будут делать прививки от коронавирусной инфекции и гриппа для всех желающих, сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

Пункт на станции «Могилевская» — уже третий в столичном метро. Вакцинироваться также можно на станциях «Ковальская Слобода» и «Площадь Франтишка Богушевича».

К тому же привиться от COVID-19 и от гриппа можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации, организованных в крупных торговых центрах, а также на станциях метрополитена.

В Беларуси от гриппа прививают вакцинами «Гриппол Плюс» (Россия) и «Ваксигрип Тетра» (Франция), от коронавируса — «Спутник V», «Спутник Лайт» и Sinopharm (Китай).

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