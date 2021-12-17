Беларусь не смогла закупить дополнительные объемы газа у России 20 17.12.2021, 19:28

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Препятствием стали ограничения в рамках двусторонних межправсоглашений.

Беларусь в этом году хотела закупить сверхплановые объемы газа на российской бирже, но не смогла это сделать. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра энергетики нашей страны Дениса Мороза, препятствием стали ограничения в рамках двусторонних межправсоглашений.

Потребность в газе возникла в связи с пуском БелАЭС. Напомним, первый энергоблок в этом году не работал с июля по октябрь.

«У нас идет период запуска, становления первого энергоблока, и у нас был период в этом году, когда объем газа, который необходим для Беларуси, был больше заявленного в начале года в связи с тем, что энергоблок по объективным причинам не функционировал в полном объеме», — цитирует Мороза российское агентство.

Он пояснил, что можно было приобрести газ внутри России, но рамки существующего договора являются препятствием.

«Нам нужен газ, у «Газпрома» в соответствии с договорами этот газ от нас не заявлен, и мы готовы как страна приобрести этот газ, в том числе на бирже. При этом мы слышим, что внутри России, на рынке, есть избыточный газ, который не реализован. Вот момент, когда есть покупатель на рынке, дайте нам его купить на бирже. Есть продавец. Но при этом двусторонние взаимоотношения, двусторонние соглашения, к сожалению, нам пока не позволяют, создают юридический коридор», — добавил Мороз.

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