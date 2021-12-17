Песков ответил на вопрос о преемнике Путина 15 17.12.2021, 19:31

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Сам Путин пока не определился, будет ли он баллотироваться.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин порекомендует своего преемника. При этом он отметил, что нового главу государства будут выбирать россияне.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Наверняка у президента (Путина - ред.) будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует", - сказал Песков.

При этом он добавил, что при выборе преемника Путин имеет право высказать свои предпочтения. Кроме того, Песков отметил, что следующим президентом России станет тот, за кого проголосует российский народ.

Песков уточнил, что Путин имеет право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Однако, добавил пресс-секретарь, российский лидер пока не определился, будет ли он баллотироваться.

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