Ученые выяснили, что произошло с викингами в Гренландии 1 18.12.2021, 8:49

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Долгое время их поселения успешно процветали.

В южных регионах Гренландии самыми первыми поселились викинги в 985 году нашей эры. Руководил ими Эрик Рыжий, который тогда плавал к берегам Гренландии из-за того, что его изгнали из Исландии. За ним переселились и другие викинги, которые в результате сформировали свое собственное сообщество Эйстрибигго и Вестрибигго. Они долгое время успешно процветали.

Об этом сообщает Live Science

Но начиная с 15 столетия ученые не находили никаких следов проживания норвежцев на этой территории. Исследователи посчитали, что викинги покинули Гренландию в результате того, что начал активно меняться климат, а также возникли разнообразные сдвиги экономического характера. Последнее исследование демонстрирует, что основную роль сыграло то, что повысился уровень мирового океана.

Эксперты создали модель возможного роста льда в юго-западной части Гренландии за 400 лет существования поселений. Дальше они совместили результаты с теми моделями, которые показывали повышение уровня моря. Дополнительно были тщательно изучены карты, на которых отмечались известные на сегодняшний день стоянки викингов.

Моделирование продемонстрировало, что в период с 1000 по 1400 год уровень моря поднялся на пять метров. В результате этого произошло затопление поселений, а также прибережной территории, площадь которых составила практически 140 квадратных километров. Из-за этого земли, которые применялись викингами для выращивания растений и как пастбища для животных, стали непригодными к дальнейшему использованию.

Специалисты считают, что перед наводнением в поселениях начались достаточно серьезные проблемы социального характера, а также начали заканчиваться ресурсы.

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