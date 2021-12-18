Ученые сделали поразительное открытие на месте рождения Марии Магдалины 1 18.12.2021, 13:59

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Находка датируется периодом Второго Храма.

Археологи были ошеломлены, обнаружив останки 2000-летней синагоги на месте рождения Марии Магдалины, одной из ближайших последователей Иисуса Христа. Об этом пишет Еxpress.

Древние руины были обнаружены на берегу Галилейского моря, в библейской деревне, известной как Магдала (Мигдаль) на севере Израиля . По данным Управления древностей Израиля (IAA), Магдала служила базой повстанцев для римско-еврейского историка и военачальника Флавия Иосифа во время Первой иудейско-римской войны 66 г. н.э. Отрывки в Новом Завете также намекают на то, что Магдала была местом рождения Марии Магдалины, которая, согласно Евангелиям, была свидетельницей смерти и воскресения Иисуса Христа.

Последняя находка в Магдале, сделанная командой из Хайфского университета, - это вторая в истории синагога, найденная в деревне.

Открытие датируется периодом Второго Храма (516 г. до н.э. - 70 г. н.э.), который описывает период, когда Второй Храм Иерусалима все еще возвышался над городом.

Святое место было разрушено римлянами в 70 году нашей эры в ответ на еврейское восстание, и на Храмовой горе, на которой он стоял, теперь находится комплекс Аль-Акса.

Раскопки Магдалы проводили профессор Ади Эрлих, глава Института археологии Зинмана Хайфского университета, и Дина Авшалом-Горни, ранее работавшая в МАА.

По мнению археологов , открытие второй синагоги проливает новый свет на духовную жизнь израильтян вокруг Галилейского моря.

В частности, они считают, что это указывает на «необходимость в специальном здании для изучения и чтения Торы», а также для общественных собраний.

Первая синагога Магдалы была обнаружена в 2009 году во время раскопок, проводимых IAA.

Во время раскопок были обнаружены еврейские ритуальные бани, известные как миквас, улицы, рынок и промышленные объекты.

Агентство IAA написало в своем сообщении в Facebook: «Посреди главного зала синагоги стоял уникальный артефакт: большой камень, изображающий Второй Иерусалимский храм, с резной семиветвленной менорой на одной стороне. Его открытие важно, потому что она была высечена на камне, когда Храм еще стоял».

Вторая синагога была обнаружена на расстоянии менее 660 футов (200 метров).

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