закрыть
18 декабря 2021, суббота, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кибер-партизаны опубликовали новую информацию о ябатьках-доносчиках

13
  • 18.12.2021, 14:56
  • 19,442
Кибер-партизаны опубликовали новую информацию о ябатьках-доносчиках

Все пособники лукашистов будут найдены и не останутся анонимными.

Кибер-партизаны опубликовали новую новую партию адресов и личных данных ябатек-доносчиков, которые «сдавали» силовикам мирных белорусов.

«Публикуем третью партию из 4495 коллаборантов, по чьим доносам каратели задерживали и избивали людей в сентябре 2020 года.

Напоминаем, что все помощники карателей становятся соучастниками их преступлений и не останутся анонимными», — сообщили кибер-партизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик
Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч