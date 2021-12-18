Кибер-партизаны опубликовали новую информацию о ябатьках-доносчиках

Кибер-партизаны опубликовали новую информацию о ябатьках-доносчиках13
- 18.12.2021, 14:56
- 19,442
Все пособники лукашистов будут найдены и не останутся анонимными.
Кибер-партизаны опубликовали новую новую партию адресов и личных данных ябатек-доносчиков, которые «сдавали» силовикам мирных белорусов.
«Публикуем третью партию из 4495 коллаборантов, по чьим доносам каратели задерживали и избивали людей в сентябре 2020 года.
Напоминаем, что все помощники карателей становятся соучастниками их преступлений и не останутся анонимными», — сообщили кибер-партизаны.