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Лукашенковская певица Ланская оказалась доносчицей

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  • 19.12.2021, 8:45
  • 37,304
Лукашенковская певица Ланская оказалась доносчицей

Участница «Славянских базаров» стучала на белорусов.

Кибер-партизаны продолжают сливать доносчиков.

Теперь в позорный список угодила лукашенковская певица Алена Ланская.

«На всякий случай, чтобы не забыли позвать на «Славянский базар». Остается добавить, что для таких деятелей каждый базар может стать последним. А дальше придется заканчивать с карьерой и стыдливо прятать глаза», — пишет по этому поводу телеграм-канал «Ник и Майк».

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