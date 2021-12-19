Лукашенковская певица Ланская оказалась доносчицей

Лукашенковская певица Ланская оказалась доносчицей19
- 19.12.2021, 8:45
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Участница «Славянских базаров» стучала на белорусов.
Кибер-партизаны продолжают сливать доносчиков.
Теперь в позорный список угодила лукашенковская певица Алена Ланская.
«На всякий случай, чтобы не забыли позвать на «Славянский базар». Остается добавить, что для таких деятелей каждый базар может стать последним. А дальше придется заканчивать с карьерой и стыдливо прятать глаза», — пишет по этому поводу телеграм-канал «Ник и Майк».