19 декабря белорусы вышли на Площадь 2 19.12.2021, 9:24

7,682

Фото: Reuters

Одиннадцать лет назад произошло белорусское Восстание достоинства.

Сегодня – 11-я годовщина белорусской Площади.

19 декабря 2010 в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов выборов. Она стала самой массовой акцией протеста в Беларуси за последние годы. Тогда Площадь возглавили Владимир Некляев, Андрей Санников и Николай Статкевич. Санникова называли самым сильным кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции. Но мирный протест был жестоко подавлен милицией и внутренними войсками.

Впоследствии главный редактор Charter97.org Наталья Радина итак оценила события 19 декабря 2010 года: «Украинцы называют Еворомайдан Революцией достоинства. В 2010 года у нас тоже произошло Восстание достоинства. Люди, которые вышли тогда на улицы, стали уважать себя и заставили мир уважать белорусский народ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».