19 декабря белорусы вышли на Площадь

19 декабря белорусы вышли на Площадь2
- 19.12.2021, 9:24
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Одиннадцать лет назад произошло белорусское Восстание достоинства.
Сегодня – 11-я годовщина белорусской Площади.
19 декабря 2010 в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов выборов. Она стала самой массовой акцией протеста в Беларуси за последние годы. Тогда Площадь возглавили Владимир Некляев, Андрей Санников и Николай Статкевич. Санникова называли самым сильным кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции. Но мирный протест был жестоко подавлен милицией и внутренними войсками.
Впоследствии главный редактор Charter97.org Наталья Радина итак оценила события 19 декабря 2010 года: «Украинцы называют Еворомайдан Революцией достоинства. В 2010 года у нас тоже произошло Восстание достоинства. Люди, которые вышли тогда на улицы, стали уважать себя и заставили мир уважать белорусский народ».