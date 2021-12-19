У белорусов резко выросли расходы в магазинах и на рынках 5 19.12.2021, 13:11

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Сколько денег тратит в день один покупатель?

Розничные продажи в январе-ноябре показали рост — на 1,3% к аналогичному периоду 2020-го, следует из данных Белстата. Однако темпы роста ниже, чем в прошлом году. По статистике, один покупатель сейчас тратит в магазинах и на рынках в среднем 17,2 рубля. Год назад эта суммы была на уровне 15,4 рубля. При этом ежедневные траты на одного покупателя отличаются по регионам. По мнению экспертов, на внутренний спрос продолжают влиять замедление роста доходов населения и удорожание кредитов, пишет zerkalo.io.

В Брестской области, к примеру, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил 14,7 рубля (годом ранее — 13,1 рубля), в Гродненской — 15,5 рубля (14 рубля), в Могилевской — 13,8 рубля (12,2 рубля).

В целом по стране за 11 месяцев траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках выросли на 2,2% к аналогичному периоду 2020-го. Розничный товарооборот организаций торговли составил 50 млрд рублей.

Растут траты белорусов также на походы в рестораны, кафе и столовые. Товарооборот общественного питания в составил 2,9 млрд рублей. Это на 14,5% больше в сопоставимых ценах к аналогичному периода прошлого года.

Ранее эксперты отмечали, что на внутренний спрос продолжают влиять замедление роста доходов населения и удорожание кредитов. Падению доходов населения способствует разогнавшаяся годовая инфляция. В ноябре прирост цен в годовом выражении составил 10,3%. Напомним, в начале этого года чиновники подняли НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.

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