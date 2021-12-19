Безумный Таракан решил окончательно поссориться с Австрией 26 19.12.2021, 13:23

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Узурпатор требует «жестких мер» против компании А1.

Чиновники намерены провести оценку действий компании А1 и принять «самые жесткие меры», сообщил заместитель главы администрации Таракана Игорь Луцкий.

— Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле «сливал» не тот контент и не туда, — сообщил Луцкий. По его словам, в связи с этим Лукашенко «дано поручение провести оценку действий компании».

Как он отметил, по поручению Лукашенко будут «приняты самые жесткие меры».

Напомним, что 10 декабря в Беларуси задержали пресс-секретаря компании мобильной связи А1 Николая Бределева. «Покаянное» видео с ним появилось в провластных Telegram-каналах.

Позже в посольстве Австрии в Беларуси выразило протест против задержания, в компании A1 Telekom Austria пообещали воспользоваться всеми возможными юридическими и дипломатическими способами для защиты сотрудника.

Затем стало известно, что оператор проводит расследование произошедшего. Среди прочего сообщалось, что Бределев не имел доступа к данным клиентов.

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