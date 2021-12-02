Компания Цукерберга разоблачила белорусских кгбшников, пытавшихся настроить мигрантов против Польши 7 2.12.2021, 8:13

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фото: ТАСС

Их аккаунты в Facebook удалены.

Компания Meta (ранее Facebook) 1 декабря заявила, что у нее есть доказательства того, что КГБ Беларуси «использовал фальшивые аккаунты, чтобы выдать себя за журналистов и активистов, чтобы разжечь напряженность в связи с кризисом на границе между Беларусью и Польшей».

В отчете сказано, что компания в ноябре удалила 41 учетную запись Facebook, 5 групп и 4 аккаунта в Инстаграм в Беларуси, «которые в первую очередь ориентированы на аудиторию на Ближнем Востоке и в Европе».

«Эти вымышленные личности публиковали критику в адрес Польши на английском, польском и курдском языках, включая фотографии и видео о польских пограничниках, якобы нарушающих права мигрантов», — заявила Meta.

Кроме того, чтобы было убедительно, по словам компании, некоторые из учетных записей, вероятно, использовали профильные изображения фальшивых лиц, созданные с помощью искусственного интеллекта, так называемой технологии «дипфейка».