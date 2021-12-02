Названа дата последнего эвакуационного рейса для мигрантов из Минска в Ирак 15 2.12.2021, 9:36

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Его ждут около 400 человек.

На сайте Национального аэропорта Минск снова появилась информация об эвакуационном рейсе для мигрантов из Беларуси в Ирак.

Согласно расписанию, прибыть в Минск самолет из Ирака должен 2 декабря в 12:43, а улететь в 13:45.

В телеграм-канале Национального аэропорта «Минск» сообщали, что в аэропорту 1 декабря находились около 390 человек (из них 53 ребенка), который ожидают эвакуационный рейс.

«Служба кейтеринг аэропорта обеспечивает детей и взрослых питанием. Сегодня в обеденном меню картофельное пюре/ гречка + куриная котлета и сок. Регулярно проводится уборка и дезинфекция помещений, а также поддерживается оптимальный тепловой режим в здании аэровокзала», — отметили там.

Прибыли ли 2 декабря еще мигранты пока неизвестно.

Как пишет портал Peyama Kurd со ссылкой на власти Курдистана, на Родину этим самолетом должны вернуться 430 человек.

Отметим, что изначально этот рейс планировали на 30 ноября. Позже в Iraqi Airways заявили, что его отложили из-за того, что хотели набрать как можно больше пассажиров. При том, что ранее в Министерстве миграции и перемещения Ирака заявили, что этот самолет должен стать последним. Однако теперь такой информации нет.

Али Аббас, представитель министерства, сообщил, что в страну уже вернулось почти 2000 мигрантов. А «общее число мигрантов, желающих добровольно вернуться в страну, по его словам, составляет 3000 человек.

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