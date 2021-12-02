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Польские военные показали, что происходило ночью с белорусской стороны границы

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  • 2.12.2021, 10:08
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Польские военные показали, что происходило ночью с белорусской стороны границы

Как прошла вахта у солдат из Железной дивизии и десантников.

Солдаты польской Железной дивизии показали, как выглядела в свете прожекторов граница с Беларусью этой ночью.

«Эффективное ночное наблюдение является ключом к успеху наших действий на границе», — сообщили военные.

Своими впечатлениями от ночного дежурства поделились также польские десантники и пресс-служба Министерства обороны Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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