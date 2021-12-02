Польские военные показали, что происходило ночью с белорусской стороны границы 1 2.12.2021, 10:08

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Как прошла вахта у солдат из Железной дивизии и десантников.

Солдаты польской Железной дивизии показали, как выглядела в свете прожекторов граница с Беларусью этой ночью.

Skuteczna nocna obserwacja to klucz do sukcesu naszych działań na #granica❗💪 pic.twitter.com/Nl1tfkiAWI — 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) December 2, 2021

«Эффективное ночное наблюдение является ключом к успеху наших действий на границе», — сообщили военные.

Своими впечатлениями от ночного дежурства поделились также польские десантники и пресс-служба Министерства обороны Польши.

Bądźcie nadal z Nami, jesteśmy dla Was!



Dla tych, którzy chcą przekazać żołnierzom podziękowania za służbę stworzyliśmy specjalny adres e-mail, gdzie wszyscy chętni mogą się zgłosić,przekazać wyrazy solidarności czy ustalić formy proponowanego wsparcia

➡️ https://t.co/lMbblyMLqO pic.twitter.com/529S7Pk9jC — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 1, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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