На белорусских предприятиях «гуляют» списки КГБ, работать некому 30 2.12.2021, 10:24

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иллюстрационное фото

Белорусы разных профессий рассказали о массовых увольнениях.

На белорусских предприятиях идет рекордная для страны волна увольнений, которую власти называют «оптимизацией». Судя по информации, которая появляется в СМИ, сокращения затронули практически все сферы: промышленность, образование, культуру, госаппарат, медицину.

Белорусское объединение рабочих еще 3 ноября заявило о том, что «оптимизация» является подготовительным этапом к грабительской приватизации белорусских предприятий российским олигархатом.

Сайт Charter97.org попросил своих читателей на анонимных условиях рассказать о массовых увольнениях на белорусских предприятиях.

«Могилевские тепловые сети. Совершенно точно знаю, что создали комиссию из пяти человек. Вызывают людей на «ковер» и предлагают написать заявление на увольнение. Говорят, что это по спискам из КГБ. Причем уволенные не участвовали в протестных акциях. Поговорив с ними становится понятно, что некоторые оставляли подпись за кандидата в президенты Тихановскую, а некоторые за Бабарико.

Также знаю парня, который туда устроился, вышел на работу в первый день, но его заявление не утвердили в управлении, так как он засветился с плакатом на протестной акции. Его просто вызвал начальник и сказал, что его фото, где он держит плакат, опубликовано в СМИ.

Он проработал полдня и сейчас говорит, что куда бы не пришел устраиваться, требуют характеристику из милиции. В Могилевэнерго появилась должность, что-то из разряда «замдиректора по какой то безопасности». Он пришел из КГБ. Он лично утверждает каждого нового работника».

«Госэнергогазнадзор». Сейчас только из аппарата увольняют четырех человек (тоже все напишут заявления сами). При этом общая численность аппарата управления — 49 человек.

Уволены по спискам нашим куратором из КГБ. Сейчас людям даже не озвучили из-за чего, просто сказали, что вы, мол в списках, пишите заявление. Они и не ходили на акции. Похоже, что из-за подписей не за того кандидата».

«Национальный центр маркетинга. Уволен директор по собственному желанию Садохо В.Е. В списке на увольнение 16 человек.Замдиректора Запольский Александр Вадимович и начальник отдела правовой и кадровой работы Овсянникова Рената Игоревна безжалостно уволили и увольняют людей. Работать некому».

«Люди увольняются потоком сами. На многих давят. Вызывают на ковер и унижают, угрожают. Чего я только не услышала в свой адрес.

Разносы идут за фото в Instagram, за то, что машину поставили рядом с отделом, а им надо свои ставить, за то, что в туалет часто ходим, за то, что в приемной долго задержались, вдруг чего услышим... Доходит до смешного. Людей уволилась очень много».

«В Кобрине в ЖКХ уволили девушку. Работала диспетчером в гараже, оформляла путевые листы на выезде машин. Причина увольнения — была замечена в августе прошлого года на митингах. Снимали они на камеру. Уволили с сегодняшнего дня».

«Меня осудили по 370 статье (надругательство над так называемыми государственными символами) и дали год химии. Хотел уволиться по соглашению сторон, но мне сказали: нет, я вас только уволю или по статье, или по решению суда».

«По всему Кобрину идут увольнения. Я работаю на госработе и была на хорошем счету. Но в четверг пришли списки, кого надо уволить с предприятия любым способом. Стаж мой 13 лет. Директор вызывал и сказал, что ничего сделать не может. Пиши заявление или прийдется организовать мне выговоры и уволить по статье. Как и все белорусы я максимально участвовала в жизни страны, выходила в цепи солидарности и на марши , собирала матпомощь пострадавшим, но в тот период меня не смогли привлечь по административке и сутки не сидела, и судов у меня не было. Поэтому критерии отбора и почему я в списках — сказать не могу. Но теперь точно знаю, что списки будут еще больше».

«Работаю водителем автобуса. Предупредили, что осталось работать неделю или две, а там по собственному желанию. Бумага из милиции пришла».

«Администрация Лукомльской ГРЭС вынудила написать заявление по соглашению сторон. Говорили, что если не напишу, то уволят по статье, найдут за что. Так уже ушло четыре человека, кого я знаю. Личные проблемы, возраст, нет сил воевать с ними».

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