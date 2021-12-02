Как санкции ударят по «Белоруснефти» 2 2.12.2021, 12:57

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Cамая большая проблема создается для закупок из-за границы.

Европейский союз утвердил пятый пакет санкций в отношении белорусского режима за содействие незаконному пересечению внешних границ государства-члена ЕС. Среди 11 подсанкционных предприятий оказалось ПО «Белоруснефть», главный офис которого расположен в Гомеле.

Летом 2021 года после возобновления действия санкций США предприятие указом Лукашенко было выведено из подчинения концерну «Белнефтехим».

«Флагшток» поговорил с одним из бывших работников предприятия, попросившим не называть его имени, и выяснил, как санкции могут повлиять на жизнь компании и как это может сказаться на жизни белорусов.

— В структуру производственного объединения входит сеть АЗС. Смогут ли белорусы по-прежнему использовать карты иностранных платежных систем Visa и MastreCard для оплаты топлива?

— Карты Visa и MastreCard могут перестать работать, если санкции будут приняты в отношении банка. В таком случае Visa и MastreCard отключат этот банк от обслуживания. В отношении обслуживаемого белорусским банком предприятия это так не работает.

— Тогда каким образом санкции могут отразиться на финансах «Белоруснефти»?

— Из-за международных санкций будут блокироваться денежные переводы в валюте через банки-корреспонденты страны, в которой приняты санкции. То есть фактически речь идет только о международных переводах. С учетом того, что «Белоруснефть» имеет дочерние организации за рубежом, это уже само по себе существенно. Но самая большая проблема создается для закупок из-за границы.

[Справка: «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа в Беларуси, Венесуэле, Эквадоре и РФ. Значительная часть оборудования и технологий добычи полезных ископаемых зависят от экспорта.]

— Что в первую очередь попадет под удар?

— «Белоруснефть» — очень крупная компания, которая имеет множество международных связей. Например, сразу же попадает под удар дочерняя компания Beloil Polska, которая занимается продажей нефтепродуктов на польском рынке.

[Справка: польская дочка ПО «Белоруснефть» Beloil Polska Sp. z o. o. занимается поставками на европейский рынок различных видов топлива, имеет сеть автозаправочных станций. Ее выручка по итогам 2020 года составила 157,55 млн долларов. У компании имеется офис в Варшаве. Осенью 2021 года коммерческий директор переехал из Варшавы в Гомель.]

— Как санкции отразятся на работе белорусских подразделений «Белоруснефти»?

Из того, что напрямую может сказаться на белорусах, отмечу сеть подзарядных станций для электромобилей, принадлежащую «Белоруснефти». Здесь в основном используются импортные технологии. Конечно, можно их впредь закупать через посредников, но это при желании легко прослеживается. Да и вообще, существует риск ограничения доступа к технологиям. Например, используется корпоративная информация система SAP. Иностранцы занимались программированием системы зарядки автомобилей. Не знаю детали имеющихся контрактов в этой сфере, но санкции точно добавят головной боли руководству и заставят придумывать какие-то новые схемы, потому что без программного обеспечения в будущем не обойтись.

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