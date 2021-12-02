Литва добавила белорусского пропагандиста в «черный список»12
- 2.12.2021, 14:11
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Ему закрыт въезд в балтийскую страну.
Литва добавила в список нежелательных лиц Илью Бегуна, прибывшего в Литву по гуманитарной визе, полученной через правозащитную организацию. Об этом говорится в сегодняшнем материале на портале 15min.lt.
Сообщается, что Департамент внутренней безопасности подтвердил, что это случилось в апреле.
В Telegram Бегун ведет блог, где публикует материалы пропагандистского характера.