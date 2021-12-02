Литва добавила белорусского пропагандиста в «черный список» 12 2.12.2021, 14:11

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илья бегун

фото: ОНТ

Ему закрыт въезд в балтийскую страну.

Литва добавила в список нежелательных лиц Илью Бегуна, прибывшего в Литву по гуманитарной визе, полученной через правозащитную организацию. Об этом говорится в сегодняшнем материале на портале 15min.lt.

Сообщается, что Департамент внутренней безопасности подтвердил, что это случилось в апреле.

В Telegram Бегун ведет блог, где публикует материалы пропагандистского характера.

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