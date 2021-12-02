Столпотворение в Минском аэропорту: еще 427 мигрантов улетели в Ирак эвакуационным рейсом

Столпотворение в Минском аэропорту: еще 427 мигрантов улетели в Ирак эвакуационным рейсом4
- 2.12.2021, 15:48
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Видеофакт.
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел 2 декабря из минского аэропорта в 14.28. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Лайнер забрал из белорусской столицы нелегальных мигрантов, которым не удалось попасть в Евросоюз.
Отмечается, что на рейс Минск-Эрбиль зарегистрировано 427 пассажиров (415 взрослых, 12 детей до двух лет).
Na lotnisku w Mińsku jak widać pełno ludzi. Czekają na kolejne loty ewakuacyjne. Są one planowane w najbliższych dniach.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 2, 2021
Z Białorusi odlecą kolejni cudzoziemcy, którzy wcześniej próbowali przedzierać się na Zachód. 1/3 pic.twitter.com/wFJ7wkXnSN
Тем временем пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин опубликовал видео из минского аэропорта. Он показал, как мигранты ожидали вывозного рейса. На кадрах видно, что зал заполнен людьми.
По словам Жарина, сегодняшний вылет мигрантов из Минска в Ирак вовсе не означает завершения кризиса, потому что «в Беларуси остается еще много иностранцев, хотя многие уже и вернулись на родину после безуспешных попыток прорваться через границу из Беларуси в ЕС».