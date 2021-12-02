МИД Ирана зовет нелегалов домой 5 2.12.2021, 16:46

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Фото: Reuters

Делегация приехала на белорусско-польскую границу.

Сегодня лагерь беженцев, организованный в торгово-логистическом центре «Брузги», прибыла делегация МИД Ирана, пишет zerkalo.io.

Как сообщил телеканал ОНТ, сейчас в лагере находится 12 граждан из этой страны, в основном — курды. Дипломаты предложили им содействие в возвращении домой, и дали время подумать — до Нового года.

«Большинство мало интересует тема возвращения на родину, люди хотят продолжить путь в Евросоюз», — заявила ведущая выпуска новостей.

Общаться с прессой делегация МИД Ирана отказалась.

Сегодня также из Минска вылетел очередной эвакуационный рейс в Ирак. На Boeing 747−400 авиакомпании Iraqi Airways домой отправились 427 пассажиров: 415 взрослых и 12 детей до 2 лет.

В интервью директору информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву Лукашенко 30 ноября заявил, что будет стараться решить проблему с мигрантами до Нового года.

— Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет, — сказал он.

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