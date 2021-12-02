В разгар эпидемии COVID-19 в Беларуси увольняют медиков

В разгар эпидемии COVID-19 в Беларуси увольняют медиков3
- 2.12.2021, 17:35
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И это несмотря на дефицит кадров.
Снят с должности заведующий терапевтическим отделением Ганцевичской ЦРБ Свирский Иван Михайлович за участие в ролике в поддержку рабочих и против фальсификации выборов, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Человек, преданный своему делу, полтора года находился на передовой линии в борьбе с COVID-19. Отстранение от должности пришло приказом от Брестского облздрава, сообщил телеграм-каналу читатель, знакомый с ситуацией.