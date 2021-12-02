США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции против режима Лукашенко 53 2.12.2021, 18:54

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Под санкции попали госдолг, предприятия и лукашисты.

США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против режима Лукашенко.

Евросоюз принял пятый пакет санкций против Минска в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и стран ЕС.

«Ограничения приняты «в связи с гибридными действиями Беларуси по использованию мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Пятый пакет санкций ЕС охватывает 17 физических и 11 юридических лиц, которые принимали непосредственное участие в обострении ситуации с мигрантами на западной границе Беларуси, а также субъекты химического и авиационного секторов, а также занимающегося автозапчастями. После введения ограничений попавшие в список компании не смогут вести дела с европейскими партнерами.

Под санкции попали:

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета;

Игорь Крючков, начальник отдельной службы активных мероприятий Госпогранкомитета;

Константин Молостов, начальник Гродненской пограничной группы;

Павел Харченко, начальник Гродненской пограничной группы;

Игорь Гутник, начальник Брестской группы охраны;

Александр Давидюк, начальник Лидского погранотряда;

Максим Бутранец, начальник Сморгонского погранотряда;

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД;

Сергей Епихов, судья Минского районного суда;

Игорь Любовицкий, судья Верховного Суда;

Сергей Гиргель, старший прокурор Генпрокуратуры;

Валентина Кулик, судья Верховного Суда;

Игорь Маршалов, директор ДФР КГК;

Андрей Прокопук, замдиректора ДФР КГК;

Анна Соколовская, судья коллегии Верховного Суда по гражданским делам;

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» (телеканал ОНТ);

Дмитрий Корсюк, судья Центрального районного суда Минска.

«Белавиа»,

«Центркурорт»,

«Оскартур»,

гостиница «Минск»,

гостиница «Планета»,

Отдельная служба активных мероприятий Госпогранкомитета,

Cham Wings Airlines (Сирия),

визовый центр VIP Grub (Турция),

«Гродно Азот»,

«Белоруснефть»,

«Гродно Химволокно»,

«Белшина».

Соединенные Штаты также ввели новые санкции против режима Лукашенко, сообщается на сайте Минфина США. Ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета.

Под санкции попали:

средний сын диктатора Дмитрий Лукашенко. Он занимает пост председателя центрального совета «Президентского» спортивного клуба» и является членом Национального олимпийского комитета Беларуси;

начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Андрей Паршин;

муж экс-пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;

замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;

глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо;

его первый заместитель Игорь Буткевич и заместители Сергей Новиков и Игорь Печень;

экс-председатель Федерации хоккея Беларуси, член Совета Республики Национального собрания, подозреваемый в убийстве Романа Бондаренко Дмитрий Басков и другие.

Кроме того, США ввели санкции против госдолга Беларуси, запретив американским гражданам операции с «новыми долговыми обязательствами» со сроком погашения более 90 дней и выпущенными 2 декабря или позднее.

Власти Великобритании и Канады объявили о том, что присоединяются к введенным Европейским союзом и США рестрикциям в отношении режима Лукашенко.

Эти ограничительные меры стали ответом на миграционный кризис, в котором западные страны обвиняют лично Александра Лукашенко и его соратников.

Как указано на сайте британского правительства, Великобритания, США, ЕС и Канада дали коллективный ответ на продолжающиеся нарушения властями Беларуси прав человека.

«Сегодня в ответ на продолжающиеся атаки на права человека и фундаментальные свободы в Беларуси, в ответ на неуважение к международным нормам и многократные репрессивные акты, мы вновь ввели скоординированные санкции против определенных лиц и организаций», – отмечается в документе.

Представители британского правительства сообщили, что страна вводит санкции в отношении компании «Беларуськалий», а также ряда граждан республики.

В частности, в списке оказались пять пропагандистских государственных СМИ.

Ограничительные меры, которые предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, введены в отношении председателя Белорусского союза журналистов, пропагандиста Андрея Кривошеева, заместителя председателя Белтелерадиокомпании Сергея Гусаченко, пропагандиста «Совбелки» Андрея Муковозчика и пропагандистки этого же СМИ Людмилы Гладкой, а также в отношении сумасшедшего пропагандиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

Также в списке оказались начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Парши, судья суда Фрунзенского района в Минске Наталья Бугук и бывший помощник прокурора в этом же суде Алина Касьянчик.

Совместное заявление

США, Канада, Великобритания и ЕС опубликовали совместное заявление по случаю принятия коллективных санкций.

Они требуют от Минска прекращения организации незаконной миграции через границы Евросоюза, освобождения политзаключенных и начала диалога с оппозицией.

«Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Беларуси или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого», – говорится в тексте заявления, которое опубликовал на своем сайте канадский МИД.

В документе также содержится призыв «безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных, прекратить репрессивную кампанию и выполнить рекомендации экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, приняв значительные меры по устранению озабоченностей, выявленных в рамках Венского механизма ОБСЕ».

«Режим должен немедленно вступить во всеобъемлющий и реальный политический диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ, ведущий к новым свободным и справедливым президентским выборам под международным наблюдением», – заявили США и их союзники.

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