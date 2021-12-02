Погранохрана Польши: Белорусские власти готовят специальные лестницы для преодоления ограждений на границе 8 2.12.2021, 19:32

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За минувшие сутки произошло 58 попыток нелегального пересечения границы.

На польско-белорусской границе было меньше инцидентов, чем в предыдущие дни. Пограничная охрана сообщила, что за минувшие сутки произошло 58 попыток нелегального пересечения границы.

Кристина Якимик-Ярош из Подляского отделения Погранохраны, однако, отметила, что хотя эта ночь была более спокойной, утром мигранты, поддерживаемые белорусскими службами, пробовали штурмовать отрезки границы, охраняемые отделение Погранохраны в Наревке. Группа из около 30 агрессивных мигрантов бросала в польских пограничников и солдат камни, деревянные колоды и вырванные из пограничного ограждения столбы. Благодаря быстрой реакции польских служб, удалось этот штурм сдержать и не пропустить ни одного мигранта.

«Мы видели также белорусских солдат, которые после инцидента забрали группу иностранцев и удалились вглубь Беларуси», - сказала «Польскому Радио» Кристина Якимик-Ярош.

Ситуация на польско-белорусской границе стабилизируется, однако, вскоре атаки мигрантов с белорусской стороны могут возобновиться, - считает замминистра национальной обороны Польши Скуркевич. Замминистра сказал, что белорусские власти привлекают очередные службы для поддержки нападений мигрантов на польскую границу:

«У нас очередная тревожная информация, что лесная служба на белорусской стороне получила указания приготовить специальные лестницы для преодоления ограждения на польско-белорусской границе. Так что не исключено, что в ближайшее время атаки на польскую границу будут более интенсивными».

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