В России капитан судна отдал приказ выкинуть полицейских за борт 7 2.12.2021, 19:51

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По закону команда судна обязана выполнять любой приказ капитана.

В Архангельской области предстанет перед судом капитан российского судна, приказавший выкинуть полицейских за борт. Об этом в четверг, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

По версии следствия, в ноябре после пятимесячного рейса морское судно «Совена» встало на якорь в порту Архангельска, чтобы выгрузить оборудование. Капитан немедленно направился в одно из питейных заведений города, где всю ночь употреблял спиртное. Когда утром он вернулся и встретил сотрудников портового контроля, прибывших для административного разбирательства, у них произошел конфликт.

Мужчина поднял сигнал тревоги и отдал морякам «приказ выкинуть полицейских за борт». Понимая, что по закону команда обязана выполнять любой приказ капитана, сотрудники правоохранительных органов в срочном порядке вызвали на подмогу сотрудников ФСБ.

Капитана задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Мужчина раскаялся с содеянном и признал свою вину в полном объеме, объяснив свои действия непростым эмоциональным состоянием, вызванным долгим морским путешествием.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 ноября сообщалось, что в Саратовской области на 38-летнего капитана дизель-электрохода завели дело за слив с судна топлива на 104 тысячи рублей.

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