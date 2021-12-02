ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти 4 2.12.2021, 20:07

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Рост добычи согласован вопреки падению цен на нефть.

Министры стран ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки в январе, говорится в пресс-релизе ОПЕК+. Именно такое решение было предложено на предыдущем заседании ОПЕК+ в июле текущего года. Оно принято, несмотря на падение цен на нефть сорта Brent до $67,3 (минус 5,6% к предыдущему дню) на фоне новостей о возможности падения спроса на энергоносители из-за нового штамма коронавируса «омикрон». 26 ноября после первых новостей о более заразном, чем «дельта», африканском штамме «омикрон» цены на нефть марки Brent упали на 12%, с $82 до $72 за баррель, но частично отыграли падение.

Агентство Bloomberg сообщило, что Россия вошла в число тех участников коалиции, которые предложили сохранить план по наращиванию добычи нефти.

Министры стран ОПЕК+ ни разу в текущем году не изменили первоначальную концепцию действий объединения по плавному наращиванию добычи сырья, хотя крупнейшие потребители нефти — Китай, Япония, Индия и США (также является крупнейшим нефтедобытчиком) — просили ОПЕК+ еще больше увеличить добычу, чтобы сбить цены на рынке. США, Китай, Индия, Великобритания и Япония недавно объявили о намерении высвободить порядка 70 млн барр. из стратегических запасов, но пока не реализовали этот план.

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