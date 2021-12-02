Лукашенко: Назови еще одну такую страну, где русский язык развивается в ущерб национальному 14 2.12.2021, 22:02

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Самозванец признался в сознательном уничтожении в стране белорусского языка.

Самозванец в разговоре с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым признал, что русский язык в Беларуси развивается в ущерб родному белорусскому.

«Мы общаемся с тобой на русском языке. Назови еще одну такую страну, где русский язык государственный. Ладно государственный, официальный, — где вот так вот развивается русский язык. Даже в ущерб, по-моему, нашему национальному, родному, белорусскому языку», — добавил Лукашенко.

Напомним, именно Лукашенко стал одним из главных инициаторов введения русского языка в качестве государственного в Беларуси. С 1995 года сфера употребления белорусского языка значительно сократилась. Делопроизводство, образование и телевидение были в значительной степени русифицированы.

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