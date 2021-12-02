закрыть
2 декабря 2021, четверг, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: Назови еще одну такую страну, где русский язык развивается в ущерб национальному

14
  • 2.12.2021, 22:02
  • 7,280
Лукашенко: Назови еще одну такую страну, где русский язык развивается в ущерб национальному

Самозванец признался в сознательном уничтожении в стране белорусского языка.

Самозванец в разговоре с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым признал, что русский язык в Беларуси развивается в ущерб родному белорусскому.

«Мы общаемся с тобой на русском языке. Назови еще одну такую страну, где русский язык государственный. Ладно государственный, официальный, — где вот так вот развивается русский язык. Даже в ущерб, по-моему, нашему национальному, родному, белорусскому языку», — добавил Лукашенко.

Напомним, именно Лукашенко стал одним из главных инициаторов введения русского языка в качестве государственного в Беларуси. С 1995 года сфера употребления белорусского языка значительно сократилась. Делопроизводство, образование и телевидение были в значительной степени русифицированы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип