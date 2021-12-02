Байден представил новый план борьбы с коронавирусом
- 2.12.2021, 22:14
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Вашингтон намерен сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения.
Президент США Джо Байден в четверг представил новый план борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией в стране в зимний период. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.
«Он [план] не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации — прим.) и локдауна», — сказал политик.
По словам главы государства, вместо этого его администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от коронавируса.