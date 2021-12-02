закрыть
2 декабря 2021, четверг, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден представил новый план борьбы с коронавирусом

  • 2.12.2021, 22:14
  • 1,048
Байден представил новый план борьбы с коронавирусом
ДЖО БАЙДЕН

Вашингтон намерен сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения.

Президент США Джо Байден в четверг представил новый план борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией в стране в зимний период. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.

«Он [план] не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации — прим.) и локдауна», — сказал политик.

По словам главы государства, вместо этого его администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип