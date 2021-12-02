США: Мы будем привлекать к ответственности виновных в репрессиях в Беларуси 2.12.2021, 22:54

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Госсекретарь США выступил с заявлением.

Власти США вместе с международным сообществом продолжат работать над привлечением к ответственности "виновных в репрессиях и нарушении прав человека" в Беларуси. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя решение администрации о расширении санкций в отношении Минска.

"Мы продолжим работать с международным сообществом над тем, чтобы способствовать привлечению к ответственности виновных в репрессиях и нарушении прав человека в Беларуси", - говорится в письменном заявлении Блинкена.

"Сегодняшние действия (санкции - прим.) демонстрируют нашу непоколебимую решимость действовать перед лицом жестокого режима, который усиливает репрессии в отношении жителей Беларуси, подрывает мир и безопасность в Европе <...>. Эти санкции также являются ответом на жестокое использование режимом Лукашенко уязвимых мигрантов из других стран с целью организации их незаконного ввоза [в ЕС]", - добавил госсекретарь США. Он призвал Минск "прекратить репрессии в отношении представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов, а также незамедлительно освободить всех политических заключенных, вступить в откровенный диалог с демократической оппозицией <...> и провести свободные и справедливые выборы".

Министерство финансов США в четверг ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Беларуси, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти ЕС, Великобритании и Канады.

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