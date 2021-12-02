Аналитик: Провокации Лукашенко на польской границе будут становиться все более дерзкими и опасными 1 2.12.2021, 23:02

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Ситуация на польско-белорусской границе продолжает оставаться напряженной.

Несмотря на то, что в последнее время не предпринимаются такие массовые, как это было ранее, попытки нелегального пересечения границы мигрантами, провокации белорусских силовиков стали носить более точечный и агрессивный характер.

1 декабря Министерство обороны Польши сообщило, что в районе Тересполя были обстреляны прожекторы, установленные польскими военными на границе с Беларусью. Как уточнили в министерстве, к счастью, обстрел ввелся с пневматического оружия и не причинил никому вред. Провокации и заявления следующие за ними угрозами со стороны путинского и лукашенковского режимов, становятся все более дерзкими и наглыми.

Прокомментировать ситуацию на границе ЕС в связи с миграционным кризисом инициированным лукашенковским режимами «Польское Радио» попросило Гжегожа Кучиньского, эксперта из аналитического центра Warsaw Institute:

– Ситуация на границе с Беларусью будет зависеть от развития международной ситуации. Относительно инцидента, когда был открыт огонь с белорусской стороны по польским прожекторам из пневматического оружия, то я полагаю, что это не было случайностью, потому что решения о таких действиях принимаются на самом высоком уровне в Минске. Без сомнений – это очередной этап эскалации.

Я думаю, что это также могло служить своего рода предупреждением перед тем, что произошло немногим позже. Имею ввиду решение ЕС о введении очередного пакета санкций против Беларуси. Это своего рода предупреждение о том, что, если ЕС захочет проводить сильную санкционную политику против Минска, Лукашенко прибегнет к подобным мерам. Что еще он может решить сделать? Мы этого не знаем. В последнее время заметно, что тактика действий режима изменилась - были прекращены массовые попытки пресечения мигрантов границы. Но не стоит расслабляться, ведь другие, более опасные инциденты по-прежнему происходят. Теперь попытки перехода границы будут использоваться для провоцирования польской стороны, а не для того, чтобы помочь попасть как можно большему числу мигрантов на нашу территорию.

Отвечая на вопрос о возможности деэскалации конфликта, Гжегож Кучиньский отметил, что Александр Лукашенко не сможет резко отказаться от провокаций, тем самым признать себя побежденным в этой гибридной войне:

Мы будем и впредь иметь дело с напряженной ситуацией и попытками эскалации ситуации на границе. Ну, и еще немаловажный факт заключается в том, что международный аспект этих провокаций на границе, также способствует его дальнейшему продолжению. Ведь даже сам факт того, что Лукашенко смог похвастаться на белорусском телевидении, что европейские лидеры звонят ему, служит для отвлечения внимания от внутренней ситуации в стране, а агрессивная риторика лукашенковских СМИ поощряет репрессии против политических оппонентов в стране.

Ну, и не стоит забывать о роли России во всем этом. Уже некоторое время мы наблюдаем за своего рода войной России с Западом. Миграционный кризис, военные учение у границ ЕС служат доказательством этого. Одновременно с этим не прекращаются скрытые и явные угрозы в отношении Украины, и связанные с этим попытки заставить Запад пойти на уступки. Поэтому искусственно созданный миграционный кризис на границе способствует этому. Но похоже, что для Москвы важнее восстановить свой контроль над Киевом, чем аннексировать Беларусь.

Также обозреватель предположил, возможно ли вторжение армии РФ в Украину:

Это зависит от расчета Владимира Путина. Если бы он будет твердо убежден в том, что другого способа вернуть свое влияние в Украине и снова втянуть ее в сферу своих интересов до конца своего правления – нет, то возможно он решится на что-то подобное. Однако даже в таком случае открытым остается вопрос о масштабе таких действий.

Я хотел бы обратить внимание на его вчерашнее заявление, в котором Путин заявил, что он, возможно, снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Я думаю, что если у него получится вернуть Украину в сферу своего влияния до конца текущего президентского срока, то тогда он сможет заявить, что его многолетнее правление успешно окончилось, и возможно уйдет с политической сцены. Но если этого не произойдет, то Путин и в дальнейшим будет оставаться на посту. Ведь, если проанализировать все правления Путина и предпринятые им решения, то сразу бросается в глаза то насколько он испортил отношения с Украиной. Сейчас «благодаря» его действиям и заявлениям Украине ближе Запад, чем Россия. Главное поражение Путина состоит в том, что, Украина за эти 30 лет независимости еще не была так далеко от России в политическом плане.

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