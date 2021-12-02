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Узра Зея: Шестой санкционный пакет уже находится в разработке

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  • 2.12.2021, 23:24
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Узра Зея: Шестой санкционный пакет уже находится в разработке
Узра Зея

Заместитель госсекретаря США анонсировала новые санкции Запада против режима Лукашенко.

Евросоюз, США, Канада и Великобритания почти синхронно ввели санкции против режима Александра Лукашенко. Так Запад ответил на искусственно созданный белорусскими властями миграционный кризис и репрессии против белорусского общества.

Объявленные сегодня санкции – это основная часть давно обещанного пятого санкционного пакета. Работы над ним стремительно ускорились после гибридной атаки белорусского режима мигрантами на европейские границы почти месяц назад.

Как сообщила «Белсату» заместитель госсекретаря США Узра Зея, очередной – уже шестой санкционный пакет – находится в разработке.

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