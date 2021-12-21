Власти ликвидировали Фонд развития Брестской крепости 1 21.12.2021, 18:09

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Претензии к фонду имели формальный характер.

8 декабря 2021 г. состоялось судебное заседание, инициированное главным управлением юстиции Брестского облисполкома на основании проведенной проверки. По итогам слушания, Брестским областным судом принято решение ликвидировать Фонд развития Брестской крепости.

«Среди нарушений, вошедших в иск, например, были такие, как не извещение главного управления юстиции о заседаниях Правления или то, что на рассмотрение Правления не выносились вопросы о разработке внутренних документов Фонда, о рассмотрении предложений лиц, оказывающих содействие Фонду и др. вопросы, относящиеся к компетенции Правления Фонда по Уставу. Решения Попечительского совета не выносились на рассмотрение Правления Фонда в полном объеме. На суде мы частично согласились с результатами проверки, но не согласились с иском и с выводами о необходимости ликвидации Фонда. На наш взгляд, выявленные нарушения не являются основание для закрытия, т.к. не привели к ущемлению чьих либо прав и не повлияли ни на результаты нашей работы, ни на достижение целей Фонда» – сообщает директор Фонда, Алина Деревянко.

Фонд развития Брестской крепости был создан в сентябре 2013 г. с целью объединять усилия беларуских и международных экспертов в области изучения наследия города и крепости, проводить архивные исследования, способствовать сохранению и развитию наследия Брестской крепости и Бреста.

Фонд подготовил две книги об истории Брестской крепости и разработал маршруты, которыми сейчас активно пользуются туристы, жители Бреста и все те, кого интересует история крепости.

За последние годы Фонд реализовал более 20 проектов.

«Наши дела получали поддержку жителей и гостей Бреста, международных фондов и компаний. Мы признательны, что за 8 лет, более тысячи брестчан, любителей истории и экспертов, активно участвовали в событиях и проектах Фонда. Наше стремление – всегда включать сообщества горожан в проекты и осуществлять деятельность открыто.

Фонд – это команда неравнодушных профессионалов, которая не исчезнет с закрытием. Несмотря на принятое решение, мы надеемся, что деятельность, начатая Фондом, и проекты по развитию крепости будут жить!», - сообщается на странице фонда в Facebook.

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