«Назначение Бориса Грызлова вбивает весомый гвоздь в игру Лукашенко» 12 23.12.2021, 12:26

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фото: kremlin.ru

Такого посла РФ в Беларуси еще не было.

Назначение Бориса Грызлова послом России на белорусское направление вбивает весомый гвоздь в многовекторную игру Лукашенко с Москвой. Были у нас и Бабич, которого Лукашенко еще периодически, и Мезенцев с большим дипломатическим опытом, но без четкой позиции. Но вот политика крупного государственного масштаба и опыта, как Грызлов назначают впервые, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Как раз опыт Грызлова и вселяет во многих надежду на внесение ясности российской политики по беларускому направлению. Борис Грызлов бессменный руководитель высшего совета партии «Единая Россия» (партии большинства в российском парламенте, в ней состоят почти все губернаторы в РФ). А высший совет — это орган, определяющий общую канву и идеологию партии, значит Грызлов стоит у самого основания, в фундаменте политической системы России. Дважды Грызлов возглавлял Государственную Думу — был четвертым лицом в государстве.

Самая, на наш взгляд, системообразующая должность Грызлова — министр МВД. У него большие связи и дружба со спецслужбами РФ. Грызлов — верный солдат Путина: личных дел не вел, боролся с «оборотнями в погонах», а в последние годы участвовал в разрешении горячего конфликта в Украине — возглавлял российскую сторону Минских соглашений.

Назначение человека с таким опытом работы означает только одно — желание Москвы ускорить интеграционные процессы. Публичный политик федерального масштаба на посту посла — это в том числе и заявка на должность главы «союзного парламента».

Москва ставит человека со стальной хваткой на напряженное направление. На первый взгляд, у Грызлова не было задач, должностей, с которыми он не справился. Поэтому ожидаем движения и в сфере беларуско-российских отношений. По крайней мере, такой человек, как Грызлов не будет щекотать самолюбие Лукашенко, а заставит его принимать конкретные решения.

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