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Лукашенко нарывается на конфликт с Австрией

  • 23.12.2021, 17:44
Лукашенко нарывается на конфликт с Австрией

Задержан ведущий специалист по работе с клиентами А1.

Еще одно задержание в А1. На этот раз задержан ведущий специалист по работе с клиентами.

В провластных телеграм-каналах появилось видео, на котором девушка говорит, что летом 2020 года «участвовала в массовых беспорядках».

Ее имя вырезано из ролика. По информации dev.by, это Светлана Каленчиц.

10 декабря был задержан начальник управления по общественным связям А1 Николай Бределев. На видео в провластных телеграм-каналах он говорит, что с июля 2020 якобы передавал третьим лицам информацию, связанную с его профессиональной деятельностью, сообщает детали своей личной жизни.

О какой информации идет речь, непонятно. Бределев получил 15 суток.

Позже в посольстве Австрии в Беларуси выразило протест против задержания, в компании A1 Telekom Austria пообещали воспользоваться всеми возможными юридическими и дипломатическими способами для защиты сотрудника.

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