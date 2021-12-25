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Как Эстония напугала Путина

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  • 25.12.2021, 21:09
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Как Эстония напугала Путина

Уже очень скоро Эстония получит противокорабельные ракетные комплексы с крылатыми ракетами Blue Spear 5G SSM.

Командующий ВМФ Эстонии Юри Саска уже заявил, что эти ракеты будут «основным элементом военно-морской обороны Эстонии в предстоящие десятилетия», пишет sprotyv.info.

По сравнению с теми же российскими гиперзвуковыми «Цирконами» эта ракета не очень впечатляет, тем не менее российские «военные эксперты» уже сейчас бьются в истерике.

Оказывается, как не анекдотично это звучит, по заявлениям «эспертов» Россия опасается нападения со стороны Эстонии. Blue Spear 5G – малогабаритная дозвуковая ПКР с дальностью полета 290 километров, и россияне заявляют о «возможности атаки» на Санкт-Петербург.

Однако на самом деле, как это обычно и бывает, причина паники совсем иная — принятием на вооружение ракеты Blue Spear 5G SSM Эстония получает возможность “дать по рукам” агрессору в Балтийском море.

Дело тут вот в чем: Россия имеет довольно ограниченный выход в самое устье Финского залива – длинной и узкой акватории, по обеим берегам которой расположены страны-члены НАТО. Финский залив – это узкий и длинный коридор, по которому любой корабль, судно или конвой из России будет выходить в само Балтийское море десятки часов. И вот как раз Финский залив, в случае агрессии РФ, простреливается полностью, и совсем не в пользу России.

Плюс к этому Калининградская область. Сам Калининград – крайне уязвимая российская позиция. Если находящийся на базе в Балтийске флот агрессора пропустит удар любого противника, то он будет потерян почти полностью, корабли в Балтийске могут быть уничтожены артиллерийским огнем с польской территории.

При этом, если Калининградский оборонительный район будет взят наступлением с земли, то кораблям будет просто некуда деваться, даже если они будут в море в этот момент. Идти в Санкт-Петербург – это те же 1000 километров по обороняющемуся от агрессора Финскому заливу.

Балтийский театр военных действий – самый неудобный и один из самых опасных для ВМФ России в случае начала ею боевых действий против Североатлантического альянса НАТО.

Как отдельно взятое государство, Эстония, конечно же, несравнима военными возможностями с Россией, и новые ракеты мало что могли бы изменить в раскладе сил, однако в свете консолидированного отражения российской агрессии странами НАТО небольшая Эстония может внести достаточно весомый вклад.

Дело в том, что вблизи побережья Эстонии ширина Финского залива по большей части не доходит и до 50 километров и, в случае нападения РФ, ракеты Blue Spear 5G SSM с территории Эстонии могут быть применены как для прикрытия Финского залива, так и для подавления военной базы в Кронштадте, а также для уничтожения военных перевозок между Усть-Лугой и Калининградом.

В случае нападения РФ на страны Балтии россиянам придется выделять средства в живой силе и технике и нести боевые потери для отслеживания и нейтрализации ракет в Эстонии.

Так что причина вброса в масс-медиа заявлений ангажированных Кремлем «экспертов» на самом деле состоит в том, что не имей Россия агрессивных планов на Балтике, кремлевских ястребов вряд ли обеспокоила бы крохотная, по сравнению с РФ, Эстония, и ее новые ракеты, благодаря которым появляется вполне реальная возможность в значительной степени нивелировать захватнические планы Москвы.

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