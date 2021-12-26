Фонд спортивной солидарности: Гарри Каспаров сыграет с белорусским шахматистом, который поддержал свободные выборы 26.12.2021, 18:04

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Партия будет транслироваться на весь мир.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в разговоре с «Белсатом» анонсировал поединок между великим шахматистом, российским оппозиционным политиком Гарри Каспаровым и белорусским гроссмейстером Владиславом Ковалевым:

– У нас в плане в конце декабря провести благотворительную шахматную партию Гарри Каспаров – Владислав Ковалев. Каспаров подтвердил, что готов провести такую партию. И это будет транслироваться на весь мир. Пройдет пресс-конференция. Матчем мы подержим борьбу за права человека, за свободу.

Напомним, Владислав Ковалев отказался от выступления за белорусскую сборную в знак протеста против фальсификации выборов.