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Фонд спортивной солидарности: Гарри Каспаров сыграет с белорусским шахматистом, который поддержал свободные выборы

  • 26.12.2021, 18:04
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Фонд спортивной солидарности: Гарри Каспаров сыграет с белорусским шахматистом, который поддержал свободные выборы

Партия будет транслироваться на весь мир.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в разговоре с «Белсатом» анонсировал поединок между великим шахматистом, российским оппозиционным политиком Гарри Каспаровым и белорусским гроссмейстером Владиславом Ковалевым:

– У нас в плане в конце декабря провести благотворительную шахматную партию Гарри Каспаров – Владислав Ковалев. Каспаров подтвердил, что готов провести такую партию. И это будет транслироваться на весь мир. Пройдет пресс-конференция. Матчем мы подержим борьбу за права человека, за свободу.

Напомним, Владислав Ковалев отказался от выступления за белорусскую сборную в знак протеста против фальсификации выборов.


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