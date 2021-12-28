ЕС пообещал «твердый подход» к режиму в Беларуси в 2022 году 28.12.2021, 9:53

Жозеп Боррель, подвел итоги уходящего года.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подводя итоги 2021 года, рассказал и о позиции ЕС в отношении Беларуси.

«В нашем восточном соседстве 2021 год явился отметился примерами силовой политики, как мы видели в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой. Чтобы противостоять этим угрозам, ЕС оказывает твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам, например, с помощью 5-го пакета санкций против режима Лукашенко в Беларуси», — написал он в своем блоге.

По его словам «по мере распространения гибридных конфликтов ЕС должен […] сохранять твердый подход к Беларуси».

«В этой связи Саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам», — отметил глава дипломатии.

Главный успех 2021 года

Ранее Боррель, выступая 13 декабря на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, назвал остановку потока мигрантов из Беларуси в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

«Мы сумели остановить потоки мигрантов в Беларусь и из Беларуси в ЕС… Лукашенко не смог добиться своих целей. Сегодня у него проблемы. Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой», — заявил он.

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