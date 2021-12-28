закрыть
28 декабря 2021, вторник, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЕС пообещал «твердый подход» к режиму в Беларуси в 2022 году

  • 28.12.2021, 9:53
ЕС пообещал «твердый подход» к режиму в Беларуси в 2022 году

Жозеп Боррель, подвел итоги уходящего года.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подводя итоги 2021 года, рассказал и о позиции ЕС в отношении Беларуси.

«В нашем восточном соседстве 2021 год явился отметился примерами силовой политики, как мы видели в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой. Чтобы противостоять этим угрозам, ЕС оказывает твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам, например, с помощью 5-го пакета санкций против режима Лукашенко в Беларуси», — написал он в своем блоге.

По его словам «по мере распространения гибридных конфликтов ЕС должен […] сохранять твердый подход к Беларуси».

«В этой связи Саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам», — отметил глава дипломатии.

Главный успех 2021 года

Ранее Боррель, выступая 13 декабря на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, назвал остановку потока мигрантов из Беларуси в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

«Мы сумели остановить потоки мигрантов в Беларусь и из Беларуси в ЕС… Лукашенко не смог добиться своих целей. Сегодня у него проблемы. Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой», — заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников