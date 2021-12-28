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В Беларуси засекретили даже число пенсионеров

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  • 28.12.2021, 9:58
  • 18,896
В Беларуси засекретили даже число пенсионеров

Зачем?

Чиновники Белстата продолжают скрывать от беларусов важные данные о демографической и экономической ситуации в стране. Ранее они уже засекретили данные о смертности за прошлый год, а теперь решили скрыть число пенсионеров.

Белстат не вывел в сборнике «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе — ноябре 2021 года» число пенсионеров в стране.

Ранее, в предыдущих сборниках, эта информация была — Белстат ссылался на данные Минтруда. Скажем, в начале ноября пенсионеров в Беларуси было (официально) 2.422.200 пенсионеров. И это ровно столько же, сколько и на начало октября.

За сентябрь и август пенсионеров стало на 32,3 тысячи меньше. А Минск за январь-август этого года лишился около 8,5 тысячи пенсионеров.

На сайте до сих пор говорится, что «в настоящее время в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий получают около 2,5 миллиона человек».

В общем-то, и про пенсии точные данные тоже регулярно скрываются. Власти уже не не первый год обещают поднять средние пенсии по возрасту до 40%. Но добиться этого никогда не удавалось, лишь в отдельные месяцы, но по итогам года — нет. За теперешнюю пятилетку чиновники снова клянутся выйти на этот показатель.

Но проверить это невозможно. Белстат перестал выдавать данные о размере средней пенсии по возрасту (публикует только о средней назначенной). В Минтруда до 2020-го регулярно озвучивали эти данные, а с прошлого года перестали.

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