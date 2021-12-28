Начальник Мозырcкого РОВД, который подавлял протесты, впал в алкогольную кому 11 28.12.2021, 12:38

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Михаил Синельников

Коллеги говорят, что Михаил Синельников «не выдержал нагрузки».

Вторую неделю подряд полковник Михаил Синельников не выходит на работу, он официально болен.

Сотрудники Мозырского РОВД сообщают, что Синельников «не выдержал нагрузки» и начал пить. Именно под его руководством протесты в Мозере были жестоко подавлены, а протестующие избиты.

«Он заядлый идейный ябатька, но сейчас большая нагрузка, не выдержал, начал сильно пить. Сейчас мы находимся под давлением депутата по идеологии Ильюка, который требует, чтобы не просочилась информация об алкогольной коме первого лица МВД в Мозыре», - сообщил «Белсату» один из сотрудников РОВД.

Кроме того, сотрудники мозырской милиции отметились взяточничеством. 4 дня назад сотрудник ГАИ Суботка был задержан на рабочем месте за взятку. Эта информация также тщательно скрывается.

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