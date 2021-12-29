Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве РФ 1 29.12.2021, 12:43

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Он расширяет перечень действий, за которые можно гражданства лишить.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Документ вводит понятие «прекращение гражданства», оно будет действовать вместо отмены решений о приеме в гражданство. Всего «прекращение» российского гражданства предполагается по четырем основаниям. Среди них добровольное желание и совершение преступления. При этом, лишить гражданства можно только человека, который приобрел гражданство или был принят в него в течение жизни.

Предложенный Путиным законопроект расширяет перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены «некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ».

При этом в документе отмечается, что полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан предлагается передать МВД. Такие же решения в отношении лиц, проживающих за пределами России, будет и дальше принимать МИД.

Законопроект также упрощает получение гражданства для более чем 20 категорий лиц. Среди них:

граждане бывшего СССР и их дети

участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению

люди, у которых в России проживают близкие родственники и являются ее гражданами.

На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Согласно новому законодательству, силовики получат право проникать в жилые помещения «против воли находящихся там граждан» и вскрывать транспортные средства граждан в ряде случаев.

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