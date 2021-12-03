Из-за санкций США режим не сможет брать в долг даже внутри Беларуси 7 3.12.2021, 9:59

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Неожиданные последствия секторальных санкций против беларуского госдолга.

Вчера США ввели санкции против белорусского режима: в списке 20 лиц, 12 организаций и три летательных средства (вертолет и два самолета). Несмотря на то, что санкции, как правило, ограничивают внешние операции, вчерашние санкции повлияют и на то, что официальная Беларусь не сможет брать деньги в долг даже внутри страны, пишет РБК.

Одним из ключевых элементов стали секторальные санкции против беларуского государственного долга: санкционное подразделение Минфина США OFAC запретило американским гражданам и организациям предоставлять новые займы Министерству финансов и Банку развития (принадлежит правительству) или покупать новые облигации обеих госорганизаций сроком более чем на 90 дней. Эти ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте.

Минфин Беларуси еще с июня 2020 года не выходит на внешний рынок: западные долговые рынки для республики закрылись после президентских выборов и массовых протестов августа прошлого года. На внутреннем долговом рынке нерезидентов почти нет.

Однако новые санкции США все равно существенно повлияют на белорусские госзаимствования. Минфин страны, скорее всего, лишится возможности привлекать доллары на внутреннем рынке, поскольку американские банки-корреспонденты должны будут прекратить обслуживать эти транзакции, объяснил РБК бывший старший советник OFAC Брайан О’Тул.

Минфин даже внутренний долг выпускает в основном в иностранных валютах. По данным Минфина Беларуси, сейчас в долларах США номинированы обращающиеся выпуски внутренних гособлигаций на $2,64 млрд, или около 60% всего внутреннего долга. У Банка развития в обращении находятся долларовые облигации еще на $115 млн, следует из его материалов. Последний на данный момент долларовый выпуск облигаций Минфина был размещен в конце сентября на $17,4 млн.

Размещение, погашение и выплата дохода по государственным ценным бумагам осуществляются в валюте номинала, указывает белорусский Минфин. Любой электронный долларовый платеж в мире проходит через американский банк-корреспондент. «Учитывая, что американцам запрещаются любые операции с новым долгом беларуского Минфина, я думаю, что клиринг долговых транзакций тоже будет запрещен», — сказал РБК О'Тул.

Запрещаются «все транзакции с новым долгом сроком более 90 дней, выпущенным 2 декабря 2021 года или после, включая предоставление финансирования и другие операции», говорится в директиве, опубликованной OFAC.

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