Мигранты пошли на прорыв белорусско-польской границы под Черемшей 1 3.12.2021, 12:00

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Нелегалам с белорусской стороны помогали спецслужбы.

Полиция показала, что ночью делали белорусские силовики.

В каких условиях польским силовикам пришлось охранять границу с Беларусью, показывает последняя запись, которую в пятницу опубликовала подляская полиция.

Видео снято в районе Черемши, сообщает tvp.info.

«Вечером полицейские, пресекшие попытку пересечения границы между Опакой и Волькой Тереховской, были ослеплены белорусскими офицерами стробоскопами и лазерами», - сообщили в полиции, опубликовав 22-секундный фильм.

Wieczorem funkcjonariusze i żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021

Как сообщил пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа, вмешательство произошло около 19 часов в связи с попыткой пересечения границы в коммуне Черемша. В акции приняли участие около 80 полицейских, а также солдаты и пограничники.

Последние данные о незаконном переходе польско-белорусской границы указывают на 58 попыток. Вынесены решения о выдворении с территории Польши 16 человек.

В ноябре пограничная служба Польши зафиксировала в общей сложности почти 9000 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью.

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