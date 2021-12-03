закрыть
3 декабря 2021, пятница, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты пошли на прорыв белорусско-польской границы под Черемшей

1
  • 3.12.2021, 12:00
  • 13,888
Мигранты пошли на прорыв белорусско-польской границы под Черемшей

Нелегалам с белорусской стороны помогали спецслужбы.

Полиция показала, что ночью делали белорусские силовики.

В каких условиях польским силовикам пришлось охранять границу с Беларусью, показывает последняя запись, которую в пятницу опубликовала подляская полиция.

Видео снято в районе Черемши, сообщает tvp.info.

«Вечером полицейские, пресекшие попытку пересечения границы между Опакой и Волькой Тереховской, были ослеплены белорусскими офицерами стробоскопами и лазерами», - сообщили в полиции, опубликовав 22-секундный фильм.

Как сообщил пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа, вмешательство произошло около 19 часов в связи с попыткой пересечения границы в коммуне Черемша. В акции приняли участие около 80 полицейских, а также солдаты и пограничники.

Последние данные о незаконном переходе польско-белорусской границы указывают на 58 попыток. Вынесены решения о выдворении с территории Польши 16 человек.

В ноябре пограничная служба Польши зафиксировала в общей сложности почти 9000 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников