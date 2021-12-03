Украина начинает строительство двух новых военно-морских баз в Очакове и Бердянске 1 3.12.2021, 16:48

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Оно будет осуществляться в рамках договоренностей с Британией.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о начале строительства двух новых баз для ВМС Украины.

Об этом он сказал в пятницу, 3 декабря, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, пишет «Новое время».

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сообщил Резников.

Меморандум между Украиной и Великобританией о совместном строительстве военно-морских баз был подписан в июне 2021 года.

Документ также предусматривает реконструкцию украинских судостроительных предприятий и совместное проектирование и строительство военных кораблей.

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