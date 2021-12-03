Президент Литвы привился бустерной дозой вакцины от COVID-19 3.12.2021, 20:40

Гитанас Науседа

После прививки Гитанас Науседа сказал, что благодаря вакцине чувствует себя защищенным.

Находящийся в Шальчининкском районе президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу привился бустерной дозой вакцины от COVID-19. Он сделал это в центре вакцинации Шальчининкай, пишет delfi.lt.

После прививки Науседа сказал журналистам, что благодаря вакцине он чувствует себя защищенным.

"Мне приходится много общаться и в Литве, и за рубежом, ездить, встречаться с людьми, и после первой, и после второй прививки, и после третьей я буду чувствовать себя более защищенным", - сказал он.

Первая леди Диана Науседене привьется позже, так как еще не прошло полгода после второй ее прививки. Вместе с президентом в пятницу привились и около десяти членов его команды, а также мэр Шальчининкского района Здиславас Палявичюс.

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