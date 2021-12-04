Политолог: Москва проводит тихий захват силовых структур Лукашенко 19 4.12.2021, 11:13

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Диктатор уже проиграл эту партию.

В эфире «Эха Москвы» политический аналитик Кирилл Рогов порассуждал о причинах, заставивших Александра Лукашенко заговорить о признании Крыма российским.

— Признание Крыма Лукашенко — это последний козырь был у него или еще какие-то есть?

― Я думаю, что это не назовешь козырем. Это было козырем раньше. Это означает, что политической субъектности у него нет больше. Я сказал, что Россию, Беларусь можно рассматривать в некотором смысле как единый политический домен. То есть нету такой отдельной Беларуси с каким-то своим отдельным руководством.

Так мне представляется. Ну, и Лукашенко, который очень долго держал эту позицию, которая ему открывала все-таки для какого-то маневра. Но сейчас она уже не нужна совсем, потому что по другим причинам у него уже этого маневра не осталось. Он как бы проиграл эту партию.

― И что теперь дальше будет с ним?

— Ничего, будет тихий захват силовых структур белорусских, их какое-то переподчинение Москве. И думаю, пока больше ничего.

Что будет происходить? Будут отнимать руководство силовыми структурами, которые будут перенаправлены, руководство ими в Москву. Не знаю, насколько это уже является фактом, насколько в будущем.

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