Побывавший на границе сириец рассказал, как мигранты ненавидят Лукашенко 12 4.12.2021, 14:26

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Что делают белорусские пограничники, чтобы заставить нелегалов прорываться в Польшу.

Журналист The Moscow Times Петр Сауэр встречался с шестью сирийскими мужчинами в Минске, а потом нашел их в Нидерландах. Сирийцы рассказали про издевательства белорусских пограничников, трясину и голод.

В голландской деревне Будел на юге Нидерландов находится центр беженцев, устроенный на месте бывшего военного лагеря. Здесь группы беженцев катаются на велосипедах между спальными корпусами.

А шестеро молодых сирийцев стоят в очереди в кафетерий, ожидая обед из колбасы и картофельного пюре. Они выглядят усталыми и растерянными.

Всего три недели назад корреспондент The Moscow Times разговаривал с ними у торгового центра на окраине Минска, где они покупали воду и фонарики перед тем, как отправиться к польской границе. С тех пор, по их словам, они пережили серьезные испытания — их били, они бродили по болотам, страдали от голода и отсутствия воды и прятались на конспиративной квартире в Германии.

«Мы много пережили за последние недели… Это как будто прожить целую жизнь», — говорит 26-летний Валид, сидя на двухъярусной кровати в тесной комнате общежития, где живут еще четверо человек.

Как и тысячи других выходцев с Ближнего Востока, которые этой осенью приехали в Беларусь, Валид и его друзья надеялись попасть в ЕС.

«Беларусь была нашим единственным вариантом выбраться из сирийского ада и попасть в Европу», — говорит Валид, который, как и пятеро его друзей, является членом этнического меньшинства друзов из города Эс-Сувайда на границе с Иорданией. Они потратили все свои сбережения на визы и билеты, чтобы добраться до Минска.

Там сели на такси до Гродно, где сирийцев встретили белорусские пограничники, которые провели их в пограничную зону в лесу. По словам мигрантов, пограничники неоднократно пытались переправить их через границу в Польшу и трижды перерезали колючую проволоку в разных местах, но каждый раз сирийцев задерживали польские пограничники и отправляли назад. Мигранты рассказывают, что по возвращению в пограничную зону белорусские пограничники избивали их дубинками и деревянными палками.

«Это было очень унизительно», — говорит высокий 27-летний Косай, снимая рубашку и показывая синяки на спине и руках.

После третьей неудачной попытки они решили разбить лагерь на другом участке границы, но чуть не утонули, увязнув в болоте. «Это был самый страшный момент. — говорит 24-летний Шади, который не умеет плавать. — Я думал, что это конец».

По словам мигрантов, они были вынуждены пить воду из болота, когда к седьмому дню у них закончились еда и вода.

Несмотря на опасность новых избиений, уже в отчаянии они вернулись к белорусским пограничникам с просьбой еще раз помочь им перейти границу. Мигрантов согнали в тесные автофуры примерно по 200 человек в каждой и за четыре часа доставили южнее к закрытому пограничному переходу недалеко от Бреста.

Там пограничники построили деревянный мост через польскую границу. «Это было страшно и полный хаос», — вспоминает Валид. Белорусские пограничники приказали всем бежать и не возвращаться, даже если услышат выстрелы. Они предупредили, что будут бить каждого, кто повернет назад.

«Нам приходилось идти по людям, это была борьба за выживание. Я не хочу вспоминать о том, что там было. Многие там и остались», — говорит Валид.

Польские пограничники обвинили белорусских силовиков в строительстве деревянных помостов и других сооружений, помогавшим мигрантам пересечь границу. Во время своего недавнего интервью Би-би-си на вопрос, помогают ли белорусские военные мигрантам попасть в Польшу, Лукашенко ответил, что это «абсолютно возможно».

Когда Валид и его друзья в конце концов пересекли границу, они продолжали бежать. В хаосе они потеряли друг друга и смогли воссоединиться лишь возле небольшой железнодорожной станции.

«Мы редкие счастливчики. Это чудо, что мы смогли продержаться вместе», — говорит Одай.

В Польше их встретил сирийский контрабандист, с которым они связались еще из Минска, и отвез на конспиративную квартиру на востоке Германии. За девять часов поездки до границы он не произнес ни слова. «Это как будто имеешь дело с призраком. — описывает Валид контрабандиста. — Вы ничего не знаете о человеке и не можете ничего спросить».

Несмотря на удачу, мигранты, попавшие в Голландию, не добрым словом вспоминают Лукашенко.

«Лукашенко был бы рад, если бы мы просто в лесу сдохли. Ему на нас наплевать. Мы всего добились сами», — говорит Валид.

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