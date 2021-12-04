Виктору Бабарико в колонию написал семилетний ребенок - политик ему ответил 4.12.2021, 16:31

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Трогательной перепиской поделился штаб политзаключенного.

«Виктор Бабарико, здравствуйте! Нам очень жаль, что ты в тюрьме. Как у тебя дела? А на сколько лет тебя посадили в тюрьму?! Меня зовут Тимур! Я хожу в 1 класс у моего класса буква В 1В. Мне 7 лет, в сентябре у меня День рождения! А когда у тебя?

Я занимаюсь шахматами! В классе в меня влюбились девочки! Я люблю собирать лего. А кто тебя посадил в тюрьму? У меня есть младший брат ему 3 года. С наступающим Новым годом тебя.

Я люблю заниматься футболом. Мне очень весело, когда я в него играю. До свидания», — пишет маленький Тимур у экс-претенденту в кандидаты на пост президента Беларуси и бывшему председателю «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико в письме.

Виктор Бабарико специально писал ответ прописными буквами, чтобы мальчику было проще прочитать. Кто регулярно пишет Виктору Дмитриевичу, тот знает: почерк у него такой, что не с первого раза и разберешь.

«Добрый день, Тимур! Спасибо большое за письмо! Меня посадили в тюрьму плохие люди на 14 лет, но я думаю, что ты вырастешь и освободишь меня. Мой день рождения уже был 9 ноября. А я учился в классе с буквой “Б” все 10 лет.

Молодец, что занимаешься шахматами, значит хочешь быть умным. Да и собирать лего - это очень интересно и полезно. Мой сын Эдуард тоже любил лего. А девочек не обижай они хотят, чтобы ты о них заботился и защищал.

Слушайся родителей и расти умным мальчиком. И всегда помни, что ты белoрус!»

Как написать Виктору Бабарико: ИК №1 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8.

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