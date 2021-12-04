Маск официально «бездомный»: миллиардер продал последний особняк 4.12.2021, 16:38

1,378

Гендиректор Tesla и SpaceX выполнил обещание избавиться от всей недвижимости на Земле.

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Масквыполнил обещание избавиться от всей недвижимости на Земле: на этой неделе он продал свой последний дом за $30 млн, сообщает Mansion Global (перевод — dev.by.

Поместье площадью 19 гектаров находится в калифорнийском Хиллсборо. Оно выставлялось несколько раз: изначально, в июне, предприниматель хотел за него $37,5 млн, но потом снял с продажи и снова выставил в октябре уже за $31,99 млн.

Имя покупателя неизвестно. В распоряжении нового владельца дома площадью 1486 кв. м будет 7 спален, 10 ванных комнат, огромная кухня, танцевальный зал, библиотека с кожаными стенами, гараж на 11 автомобилей и бассейн. Поместье было построено в 1912 году. Илон Маск приобрёл его в 2017-м за $23,4 млн.

Ранее 50-летний миллиардер распродал всю остальную недвижимость и перебрался в небольшой сборный домик на 37 кв. м, который арендует у SpaceX в Техасе. Бизнесмен очень увлечён колонизацией Марса и хочет иметь как можно больше ресурсов на реализацию этой идеи. Тем более, говорит он, что после заселения «Красной планеты» никакая собственность на родной ему не понадобится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».