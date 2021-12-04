Дмитрия Медведева «единогласно» выбрали главой «Единой России» еще на пять лет 9 4.12.2021, 19:45

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Также был переизбран председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев переизбран председателем партии «Единая Россия», сообщает «Настоящее время». За Медведева проголосовали все делегаты съезда.

- Будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений, – сказал Медведев.

Также был переизбран председатель высшего совета партии Борис Грызлов, который занимает должность с 2002 года. В его задачи входит "общее политическое руководство деятельностью партии", а также участие от "Единой России" во всех российских и зарубежных органах и организациях.

Также остался на своем посту секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По данным ВЦИОМ на конец ноября, рейтинг "Единой России" составляет 28,6%, ее ближайший конкурент – КПРФ с 18%. Первого декабря "Единой России" исполнилось 20 лет.

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