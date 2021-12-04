В Сербии вторую субботу протестуют против планов добычи лития 1 4.12.2021, 21:42

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На улицы снова вышли тысячи людей, недовольных политикой властей.

В Сербии вторую субботу подряд ключевые улицы и автомагистрали перекрывают демонстранты. На улицы снова вышли тысячи людей, недовольных политикой властей в области экологии, передает ВВС.

Помимо Белграда, акции прошли собрались в Нови-Саде, Нише, Шабаце, Позареваце, Панчево, Валево и других городах Сербии.

Протестующие планировали перекрыть около 50 важных трасс. По сообщениям СМИ, днем им удалось полностью заблокировать движение в центре столицы около отеля "Москва".

Протесты прошли по большей части мирно, однако в Нови-Саде произошла драка. В следующую субботу запланированы новые акции.

„Ovo je početak bune. Mi smo krenuli još 16. Septembra zbog ono kriminalnog stava Vrhovnog kasacionog suda gde smo ukazali da se urušava naš pravni system i država”, rekao je advokat Miroslav Živković iz Beograda 👇 pic.twitter.com/cbW1EAgHoV — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) December 4, 2021

Требования протестующих связаны с планами британско-австралийского концерна Rio Tinto начать добычу лития на западе страны.

"Наши воды были уничтожены, наша земля отравлена. И поэтому я пришел выразить свое несогласие", - сказал один из протестующих Александр Томич.

"Я не верю, что что-то изменится сразу после протеста, но я надеюсь, что наступят новые времена, и что нормальные люди начнут заниматься экологией", - добавил он.

Ранее сербские власти не раз заявляли, что позволят Rio Tinto разработку залежей лития только после референдума. По оценкам специалистов, месторождение, обнаруженное в районе реки Ядар, может содержать до 10% мировых разведанных запасов лития.

Запасы были обнаружены крупнейшим международным конгломератом Rio Tinto в 2004 году. Компания обещает инвестировать в строительство рудников 2,4 млрд долларов.

Однако на этой неделе президент Сербии Александр Вучич подписал новый закон о референдумах, который отменил требование 50% явки для того, чтобы он считался состоявшимся. Также в новом законе прописано, что для инициации референдума необходимо 30 тыс. подписей, заверенных нотариусом. Заверение стоит около 35 евроцентов, то есть референдум может обойтись в сумму около 10 тыс. евро.

Это насторожило активистов. Перед протестами Ассоциация экологических организаций Сербии (SEOS) связала их с тем, что президент Алексадр Вучич подписал закон о референдуме, который таким образом вступил в действие.

"Таким образом мы продолжаем выражать свое несогласие с планами по открытию литиевых рудников, законом о референдуме, законом об экспроприации, приватизации и интенсивной эксплуатации природных ресурсов", - говорилось в заявлении ассоциации.

Второй закон, об эксплуатации ресурсов, дает право зарубежным компаниям добывать полезные ископаемые в Сербии. Однако он еще не подписан.

В минувшую среду Александр Вучич заявил, что "улица не будет решать политический курс", добавив, однако, что и полиция "не будет пресекать демонстрации, если чья-то жизнь, собственность или учреждения не окажутся под угрозой".

Вучич добавил, что подписал закон о референдуме, а второй закон пока не подписывал, так как ждет заключения экспертов.

4 декабря Вучич посетил город Горне Неделице на западе Сербии, неподалеку от планируемого рудника Rio Tinto, и, как заявили в его администрации, поговорил с гражданами, чтобы узнать их мнение об этом проекте.

"Я здесь, чтобы выслушать каждую вашу проблему и замечание", - заявил тогда президент.

Также Вучич призвал "самых громких участников протеста" прийти к нему и обсудить волнующие их проблемы.

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