В Дании снежная буря заставила посетителей и сотрудников Ikea заночевать в магазине 4.12.2021, 22:42

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Они расположились на кроватях, которые были выставлены на продажу.

В северной Дании шести покупателям и почти двадцати сотрудникам пришлось остаться ночевать в магазине IKEA. Причиной стала снежная буря, пишет Associated Press (перевод - strelkamag.com).

К вечеру в 1 декабря в Ольборге образовался снежный покров толщиной 30 сантиметров. Это стало причиной закрытия универмага IKEA, в котором в тот вечер находились шесть покупателей и почти два десятка сотрудников. Они расположились на кроватях, которые были выставлены на продажу.

«Мы ночевали на мебельной выставке на первом этаже, где у нас стоят кровати с матрасами и диваны-кровати», — рассказал Ekstra Bladet менеджер магазина Питер Элмос.

Посетители могли «выбрать именно ту кровать, которую они всегда хотели попробовать».

Элмос добавил, что они провели вечер за просмотром телевизора и ужином. «Это была хорошая ночь, всем было весело», — сказал сотрудник магазина.

Датская общественная телекомпания DR сообщила, что люди, работающие в магазине игрушек по соседству с IKEA, также ночевали в универмаге.

«Это намного лучше, чем спать в машине. Было приятно и тепло, и мы просто счастливы, что они впустили нас», — сказала DR Мишель Барретт, сотрудница магазина игрушек.

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